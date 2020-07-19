شكرا لمتابعة خبر عن العفاسي: الإخونجي يثور للدفاع عن سيد قطب ويهون عليه الأنبياء والصحابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكر الداعية مشاري راشد العفاسي، دفاع متبني الفكر الإخواني عن سيد قطب باستماتة، في الوقت الذي سب فيه الصحابة، مستشهدًا بأقوال لسيد قطب تطاول خلالها على عدد من الصحابة.

وقال العفاسي: " الإخونجي يثور للدفاع عن سيد قطب، ويهون عليه عرض الأنبياء والصحابة حين سبهم".

وأضاف: " فقد طعن في موسي ﷺ وعثمان رضي الله عنه، وأبي سفيان رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه، وعمرو بن العاص رضي الله عنه، وكفّر أمة محمد ﷺ ! " .