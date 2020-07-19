شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله -.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".