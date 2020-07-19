شكرا لمتابعة خبر عن مؤامرة "الجبري" لإعادة تصدير سلمان العودة للمشهد السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مصدر مهتم بالأمن القومي الخليجي، عن مؤامرة مسؤول الاستخبارات السابق سعد الجبري لإعادة تصدير الخائن سلمان العودة للمشهد السعودي.

وأوضح أن سعد الجبري قام علنًا باتصالاته وتصدير قراراته لإعادة سلمان العودة إلى الأضواء ودعمه بكافة السبل.

وأشار المصدر، إلى أن أولى ثمرات هذا الدعم اللا محدود للعودة، هو برنامج " حجر الزاوية " الذي كان مليئًا بالرسائل المدفونة والمغالطات الهدامة.

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ولفت إلى أن قرار إعادة تصدير العودة للمشهد قوبل برفض تام وحازم من قبل الملك سلمان - الأمير آنذاك - والذي وصف العودة بالأفعى.

وقال المصدر: " الجبري سارع برفع تقرير رسمي عبر الداخلية أن العودة أبدى توبته وأن طرحه إصلاحي وأن المذكور تحت تحكم الداخلية تمامًا، لكن جاءت أحداث الربيع العربي فكشف العودة عن وجهه المشؤوم مرة أخرى " .