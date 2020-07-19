شركة BAE Systems تعلن وظيفة شاغرة بمسمى مدرس لغة الإنجليزية

︎ :

.



تعلن شركة بي أيه إي سيتمز (BAE Systems) عن توفر وظيفة بمسمى مدرس لغة إنجليزية (English Language Instructor) للعمل في مقر الشركة بمدينة (الدمام) على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص (اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.

– حاصل على شهادة معتمدة في تدريس اللغة الإنجليزية للكبار (CELTA أو DELTA)

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في في مجال تدريس اللغة الإنجليزية في الشركات أو المدارس.

– إتقان اللغة الإنجليزية (شهادة إجتياز IELTS بدرجة لا تقل عن 6.5 سارية المفعول).

– معرفة في تقديم دورات التحضير لاختبار (IELTS) وإجراء الامتحان.

الوصف الوظيفي:

Advertisements

– أختيار وتطوير المنهج الدراسي المناسب مع قدرات ومتطلبات الطلاب.

– تقديم الدورات التدريبية بشكل مستقل وإجراء تقييم مستمر لتقدم الطلاب.

– توثيق العمل حسب الضرورة (تقارير حضور، التقديم، خطط الدروس، خطط العمل، خطط التقييم).

– إعداد الطلاب لإجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية مثل (IELTS).

– تطوير المواد التعليمية لتحسين المهارات المطلوبة ومعرفة القواعد والمفردات.

مزايا العمل في الشركة للسعوديين:

– راتب أساسي تنافسي بحسب الوظيفة والخبرة.

– إجازات سنوية.

– سكن أو بدل سكن.

– بدل نقل

– تأمين طبي شامل للموظف وعائلته من التعاونية للتأمين.

– تأمين صحي بخصم خاص لوالدي الموظف من التعاونية للتأمين.

– تخفيضات خاصة للموظفين لعضوية مراكز اللياقة والرياضة.

– خطة مشاركة الأرباح بناءاً على أداء الشركة.

– خطط تدريب وتعليم للموظف في مجال الصناعة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: https://bit.ly/32wlv3n ويستمر حتى الإثنين القادم 1441/11/29هـ (الموافق 2020/7/20م).

