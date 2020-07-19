︎ :
.
تعلن شركة بي أيه إي سيتمز (BAE Systems) عن توفر وظيفة بمسمى مدرس لغة إنجليزية (English Language Instructor) للعمل في مقر الشركة بمدينة (الدمام) على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص (اللغة الإنجليزية) أو ما يعادلها.
– حاصل على شهادة معتمدة في تدريس اللغة الإنجليزية للكبار (CELTA أو DELTA)
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في في مجال تدريس اللغة الإنجليزية في الشركات أو المدارس.
– إتقان اللغة الإنجليزية (شهادة إجتياز IELTS بدرجة لا تقل عن 6.5 سارية المفعول).
– معرفة في تقديم دورات التحضير لاختبار (IELTS) وإجراء الامتحان.
الوصف الوظيفي:
– أختيار وتطوير المنهج الدراسي المناسب مع قدرات ومتطلبات الطلاب.
– تقديم الدورات التدريبية بشكل مستقل وإجراء تقييم مستمر لتقدم الطلاب.
– توثيق العمل حسب الضرورة (تقارير حضور، التقديم، خطط الدروس، خطط العمل، خطط التقييم).
– إعداد الطلاب لإجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية مثل (IELTS).
– تطوير المواد التعليمية لتحسين المهارات المطلوبة ومعرفة القواعد والمفردات.
مزايا العمل في الشركة للسعوديين:
– راتب أساسي تنافسي بحسب الوظيفة والخبرة.
– إجازات سنوية.
– سكن أو بدل سكن.
– بدل نقل
– تأمين طبي شامل للموظف وعائلته من التعاونية للتأمين.
– تأمين صحي بخصم خاص لوالدي الموظف من التعاونية للتأمين.
– تخفيضات خاصة للموظفين لعضوية مراكز اللياقة والرياضة.
– خطة مشاركة الأرباح بناءاً على أداء الشركة.
– خطط تدريب وتعليم للموظف في مجال الصناعة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: https://bit.ly/32wlv3n ويستمر حتى الإثنين القادم 1441/11/29هـ (الموافق 2020/7/20م).
كانت هذه تفاصيل خبر شركة BAE Systems تعلن وظيفة شاغرة بمسمى مدرس لغة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.