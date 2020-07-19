التعاونية للتأمين تعلن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالمنطقة الشرقية

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تعلن الشركة التعاونية للتأمين عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء في المنطقة الشرقية (الخبر) لحملة البكالوريوس مع الخبرة على النحو التالي:
– مدير المبيعات الجديدة – الخبر (New Sales Manager)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال المبيعات أو تطوير الأعمال.
الوصف الوظيفي: إدارة جميع خدمات ومنتجات العمل التي تقدمها الوحدة ومراقبة إنجاز الموظفين وإجراء التقييمات الدورية وتقديم التوجيه.
– تنفيذي حساب رئيسي – الخبر (Senior Account Executive)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التسويق أو إدارة حسابات العملاء.
الوصف الوظيفي: تسويق منتجات التعاونية للتأمين وبيعها بشكل مباشر إلى الشركات والعملاء وتوسيع حصة السوق من الحسابات الرئيسي بالمنطقة.
المزايا:
– رواتب ومزايا تنافسية.
– تأمين صحي.
– ساعات عمل مرنة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم السبت 1441/11/27هـ من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/2ZEkFzC
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