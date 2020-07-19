وثائق تكشف فضيحة التجسس التركي في كندا

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كشفت وثائق سرية أن السفارة التركية في كندا تجسست على منتقدي رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في كندا.

ووفقا للوثائق، جمع الدبلوماسيون الأتراك معلومات عن أنشطة المعارضين، وتوصيف منظماتهم وسرد أسمائهم.

وتم استخدام تقرير المخابرات في قضية جنائية جديدة في تركيا، حيث تم احتجاز أكثر من نصف مليون شخص في مراكز الاحتجاز خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط بتهم الإرهاب الملفقة.

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وقامت المخابرات التركية بجمع المعلومات الاستخباراتية عن المعارضين ومنظماتهم من قبل سفارة أنقرة في كندا.

وجاء تقرير في 10 صفحات، بتصنيف سري للغاية، حيث قدم معلومات تفصيلية عن 15 شخصا بالإضافة إلى عائلاتهم، حيث تم اتهامهم جميعا بالانتماء إلى جماعة فتح الله غولن، التي تنتقد أردوغان.

وغالبا ما تُستخدم مثل هذه المذكرات في المحاكمات في السنوات الأخيرة منذ أن بدأت الحكومة التركية في تكثيف حملتها على النقاد والمعارضين في إساءة صارخة لنظام العدالة الجنائية.

