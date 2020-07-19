فضح الدور القطري في تمويل مليشيات حزب الله

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فضح مقاول أمني للقطاع الخاص في ألمانيا، والذي عمل لصالح قوات المخابرات والأمن في الجمهورية الفيدرالية، دور الدوحة في تمويل مليشيات حزب الله الإرهابية.

وقال المقاول الأمني إنه في الدوحة، صادف بعض المعلومات المشينة، والتي تشير إلى عقد صفقة أسلحة لذخائر حرب من أوروبا الشرقية كان من المفترض أن تصل إلى شركة في قطر، كما كان هناك تدفقات مالية من العديد من القطريين الأغنياء واللبنانيين المنفيين في الدوحة إلى حزب الله.

ووفقا لتقرير نشر تصريحات المقاول، فإن قطر عرضت عليه مبلغ 750 ألف يورو لشراء صمته بشأن مسألة تمويل قطر لحزب الله، ولكن بعد فشل المفاوضات، عرض المقاول الملف من خلال محاميه على السفارة الإسرائيلية في برلين.

يذكر أن قطر متهمة منذ فترة طويلة بتمويل الإرهاب في الشرق الأوسط، كما سبق واتهمت بإيواء عناصر من حركتي حماس وطالبان.

