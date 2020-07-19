مشروع آيسكريم.. شباب سعودي يحقق الحلم بعيدا عن الوظيفة بأقل التكاليف وأعلى الإمكانات

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قدمت مجموعة من الشباب السعودي نموذجاً يحتذى به لكيفية تأسيس مشروع مربح بأبسط الوسائل وأقل التكاليف، وذلك من خلال عربة جائلة مخصصة لبيع “الآيس كريم”.

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وأكد صاحب المشروع ومنفذه، محمد المسحان، خلال حديثه للإخبارية، استعداده التام لتقديم المشورة والدعم الفني اللازم للراغبين في بدء مشروع مماثل، مشدداً على رغبته في الوقوف بجانب الشباب السعودي الباحث عن عمل.

وأوضح أن العاملين في العربة من المواطنين الشباب، مؤكدًا أن المشروع يقوم على الكفاءات السعودية ولا يحتوي أي عنصر أجنبي.

وأعرب عدد من زبائن العربة عن رغبتهم في تشجيع الفكرة واستمرارها، خاصة وأنها تخص شباباً سعودياً يمتلك الطموح لتحقيق أهدافه، حيث أكد أحد الزبائن أنه يصر على تشجيع المشروع، وذلك على الرغم من كثافة الطلب على منتجاته، فيما رأى آخر أن عربة “الآيس كريم” مشروع يستحق الدعم والثناء.