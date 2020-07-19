“تعلّم اللغة وارجع”.. الجملة التي جعلت من عادل أبو حيمد مذيعاً جيداً (فيديو)

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روى الإعلامي عادل أبو حيمد موقفاً حدث معه عندما تقدم لإذاعة الرياض للاختبار للعمل مذيعاً بها، ضمن 20 شخصاً آخرين، حيث قال له أعضاء لجنة الاختبار “تعلّم اللغة وارجع”.

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وأوضح أن ذلك الاختبار كان في عام 1998م تقريباً، وأمام لجنة قوية جداً من مسؤولين ومذيعين كبار، وأنه تسلّم مع باقي الـ 20 شخصاً نصوصاً للتدريب عليها ثم الاختبار بعدها في الصوت وقوة الأداء ومخارج الحروف، واللغة، وعقب الاختبار أبلغتهم اللجنة أنهم جميعاً لا يصلحون للعمل كمذيعين.

وأضاف أنه وجد سكرتير اللجنة يخبره بأن أعضاء اللجنة يريدونه، فذهب إليهم، فقالوا له إن لغته العربية ضعيفة ومخارج الحروف غير واضحة وتعامله مع النص ركيك، فسألهم عن سبب استدعائه فقالوا له إن لديه صوتاً جيداً لكن لا يمكن أن يقوم الصوت بشكل رائع دون اللغة ونصحوه بـ “تعلّم اللغة وارجع”.

وأشار، خلال استضافته في برنامج معالي المواطن على “إم بي سي”، إلى أنه لما رجع لأعضاء اللجنة لاحقاً وجدوا أن اللغة تحسنت فرحبوا به، مؤكداً أنه في ذلك الوقت كان هناك تدقيق كبير جداً بغض النظر عن جودة الصوت، فهناك مخارج الحروف واللغة والثقافة والتعامل والتعايش مع النص.