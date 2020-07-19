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تواصل الجهات الأمنية في محافظة الأحساء، تحقيقاتها الموسعة لكشف لغز واقعة العثور على شاب و4 فتيات متـوفين من أسرة في منزلهم بقرية الشعيبة.
وقال خال الضحايا ويدعى إسماعيل الصالح، إن جـريمة نحـر الفتيات وقعت في بيت الدرج، فيما عثر على شقيقهن معلقاً بحبل في رقبته تحت مظلة وضعت لغسيل ونشر الملابس.
وأضاف الصالح وفقاً لـ”عكاظ”، أن البنات الأربعة عثر عليهن ملقيات على الأرض وعلى رقابهن آثار طعنـات، فيما كان الحبل ملتفاً حول رقبة أصغرهن أيضاً بجوار شقيقاتها على الأرض.
ونوه إلى أن أكبر ضحية تـوفيت بين يدي والديها ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولة والدتها تلقينها الشهادة، مبيناً أن والد الضحايا ظل 24 عاماً يعمل للحصول على منزل جديد للأسرة في حي الصفا.
ولفت إلى أن حال الوالدين يرثى له؛ كونهما يعيشان أزمة نفسية وصحية سيئة جداً جراء فقدانهما أبناءهما.
كانت هذه تفاصيل خبر أحد أقارب “ضحايا الأحساء”: البنت الكبرى توفيت بين يدي والديها.. وهكذا قتـــل شقيقها وبقية أخوتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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