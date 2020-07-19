محامي المعتقل خالد الدوسري يفجِّر مفاجأة عن مستند طبي يبطل محاكمة موكله

كشف سعود بن قويد محامي المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية خالد الدوسري عن مستند جديد يؤكد إصابة موكله بمرض نفسي وعدم صلاحيته للمحاكمة .

وقال عبر حسابه بموقع «تويتر»، إنه «في النظام الأمريكي عند القبض على متهم، تتم كتابة تقرير طبي عن الحالة الصحية، ويزود المحكمة بهذا التقرير، ففي ٢٨ فبراير ٢٠١١ اعتقل خالد، وفي ١٤ مارس ٢٠١١ صدر التقرير الطبي الذي يوضح عدم صلاحية خالد للمحاكمة، ولكن تم إخفاؤه، ولم يزود بها ملف القضية حتى الآن».

واستكمل «يتضح من هذه الوثيقة دليل لا يقبل الشك بتأكيد إصابة خالد بمرض الانفصام؛ ما يعني بطلان جميع الأدلة التي قدمت ضده قانونيًا، وهذه من المسلمات في القوانين الدولية التي تسعى للعدالة».

Advertisements

وسافر الدوسري إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008، واعتُقل في 28 فبراير 2011 عقب اتهامه بمحاولة تفجير منزل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وتفجير ملاهٍ وسدود أمريكية، قبل أن تتقلّص الاتهامات في تهمة واحدة هي حيازة أسلحة دمار شامل، صدر بعدها حكم ضده بالسجن المؤبد.

وفي وقت سابق أعلن المحامي، سعود متعب بن قويد، إجراء اتصال هاتفي بين المعتقل خالد الدوسري ووالدته، وذلك في أول اتصال بينهما منذ 9 سنوات.

وذكر عضو الهيئة السعودية للمحامين- عبر حسابه بتويتر- أنه «تم بحمد لله التواصل هاتفيًّا بين السجين خالد الدوسري ووالدته قبل قليل، بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات».