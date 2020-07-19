تغريم 27 مخالفًا لعدم ارتداء الكمامة بالحدود الشمالية

لمواجهة جائحة فيروس کورونا..

غرمت شرطة الحدود الشمالية 27 مخالفًا لعدم ارتداء الكمامات، بالعقوبة المقررة لهذه المخالفة وقدرها 1000 ريال. وصرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه بناءً على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (27) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) الف ريال. Advertisements اقرأ أيضًا: بالفيديو.. نصيحة من وزارة الصحة للبس الكمامة القماشية تزيد كفاءتها المدينة المنورة.. «الكمامة» تنقذ أسرة من عدوى فيروس كورونا

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