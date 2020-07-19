

كانبيرا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

اعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز ان ارتداء قناع الوجه في الخارج سيصبح إلزاميًا في الولاية اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء القادم بعد أن سجلت الولاية 363 حالة اصابة جديدة بفيروس

واعلن اندروز عن فرض غرامة مالية بقيمة 200 دولار استرالي بحق الذين يخالفون قرار ارتداء قناع الوجه.

// انتهى //

07:13ت م

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كانبيرا 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واساعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز ان ارتداء قناع الوجه في الخارج سيصبح إلزاميًا في الولاية اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء القادم بعد أن سجلت الولاية 363 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في ال 24 ساعة الماضية، وتسجيل ثلاثة حالات وفاة لرجلان وامرأة جميعهم في التسعينات من العمر، ليرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 38 وفي استراليا الى 122 حالة وفاة.واعلن اندروز عن فرض غرامة مالية بقيمة 200 دولار استرالي بحق الذين يخالفون قرار ارتداء قناع الوجه.// انتهى //07:13ت م0010

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ولاية فيكتوريا الاسترالية تفرض ارتداء قناع الوجه وتمدد حالة الطوارئ حتى 16 أغسطس القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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