السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح



الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .

// انتهى //

06:58ت م

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الرياض 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله -.وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح – رحمه الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب" .// انتهى //06:58ت م0007

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