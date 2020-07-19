السعودية اليوم / الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي



بكين 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالن اللجنة الوطنية إنه بحلول السبت بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83660 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

06:14ت م

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بكين 28 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 19 يوليو 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي بنهاية يوم 18 يوليو نزولا من 22 حالة قبل يوم.وقالن اللجنة الوطنية إنه بحلول السبت بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83660 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.// انتهى //06:14ت م0004

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