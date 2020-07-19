شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح والان نبدء بالتفاصيل

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح - رحمه الله - . وقال سمو ولي العهد :" تلقينا نبأ وفاة الشيخ ناصر الحمود الجابر الصباح - رحمه الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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