شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة عن جريمة الأحساء: الأم حاولت تلقين ابنتها الشهادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

لا زال الغموض مسيطرًا على واقعة العثور على شاب و4 فتيات مقتولين في منزلهم بالأحساء.

وفي هذا السياق كشف خال الضحايا تفاصيلًا جديدة، موضحًا أن البنات الأربعة عثر عليهن ملقيات على الأرض وعلى رقابهن آثار طعنات، فيما كان الحبل ملتفاً حول رقبة أصغرهن أيضاً بجوار شقيقاتها على الأرض.

وأوضح أن أكبر ضحية توفيت بين يدي والديها ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولة والدتها تلقينها الشهادة.

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وأكد أن الوالدين في حالة يرثى لها؛ ويعيشان أزمة نفسية وصحية سيئة جداً.

يذكر أن شرطة الشرقية، أكدت أن هناك شبهة جنائية في الحادثة التي شهدتها قرية الشعبة وأن التحقيق جاري لكشف ملابسات القضية.