صور.. بدء وضع علامات التباعد في ساحات المسجد الحرام

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بدأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في وضع علامات التباعد في ساحات المسجد الحرام، استعداداً لموسم الحج 1441 واستقبال المصلين والزائرين. وأظهر عددٌ من الصور علامات التباعد والتي تقدر بمسافة متر ونصف بين كل مصلٍّ وآخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا خلال موسم الحج. Advertisements





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