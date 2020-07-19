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كشف محامي المعتقل السعودي في أمريكا خالد الدوسري- سعود بن قويد- عن مستند جديد، أكد به عدم صلاحية الدوسري للمحاكمة بسبب مرض نفسي.

وقال ابن قويد، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: إن المستند أُخفي عمدًا ولم يقدم للمحكمة.

وأضاف أن النظام الأمريكي يلزم عند القبض على متهم بكتابة تقرير طبي عن الحالة الصحية له وتزود المحكمة بالتقرير، وأنه بعد أسبوعين من اعتقال خالد أي في 14 مارس 2011 صدر تقرير طبي بيّن عدم صلاحية خالد للمحاكمة.

وتابع المحامي ابن قويد، أن ذلك التقرير أُخفي عن الجميع، وهو دليل لا يقبل الشك بإصابة خالد بمرض “الانفصام”؛ ما يعني بطلان جميع الأدلة التي قدمت ضده قانونًا، وأن ذلك من المسلّمات في القوانين الدولية التي تسعى للعدالة.





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كانت هذه تفاصيل خبر محامي خالد الدوسري يقدّم دليلًا على عدم صلاحيته للمحاكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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