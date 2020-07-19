وزير خارجية موريتانيا يشيد بدور السعودية الرائد في القضايا الدولية والعربية

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري، اليوم السبت، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمكتبه في العاصمة نواكشوط.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسُبل دعمها وتعزيزها.

وأشاد وزير الخارجية الموريتاني خلال اللقاء بدور المملكة العربية السعودية الرائد في كل القضايا الدولية والعربية، وكذلك بمستوى الدعم المستمر من المملكة لجهود موريتانيا في مجالات التنمية، وفي مجال تعزيز الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل.

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