«مياه جازان» تستكمل محطات ضخ بأكثر من 59 مليون ريال

شرعت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان في تنفيذ مشروع عقد استكمال الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية في محطات الضخ بعدد من المحافظات بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 59 مليون ريال.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بند بن ناصر جبر، أن المشروع يتضمن استكمال الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية اللازمة لتشغيل 11 محطة ضخ تابعة للإدارة بمحافظات صبيا، وبيش، وصامطة، وأحد المسارحة المتمثلة في محطة الضخ بمحافظة صبيا الرئيسة للخطوط المغذية لقرى مشلحة وأبو السلع والحسينية، ومحطة الضخ الرئيسة بصبيا للخطوط المغذية لقرى صبيا الجنوبية والظبية، ومحطة ضخ شرق محافظة بيش ومحطة الرفع على طريق صبيا، العيدابي، ومحطة الضخ بقرية السلامة السفلى بمحافظة بيش ومحطة الضخ بقرية الخضراء بمحافظة صامطة، ورفع كفاءة محطة الضخ بقرية العدايا بصبيا ومحطة ضخ قرية أبو السلع بصبيا ، ومحطة ضخ قرية المجامة.

وبيّن أن المشروع يهدف لرفع كفاءة محطات الضخ والخطوط الناقلة الرئيسة لاستقبال المياه من محطات التحلية المتنقلة «البوارج» وتوزيعها للمحافظات المستفيدة، وزيادة معدل ساعات ضخ المياه لتلك المحافظات من 12 إلى 16 ساعة يوميًا، بما يسهم في استقبال وتوزيع كمية إضافية من المياه لمنطقة جازان تصل إلى 100.000 متر مكعب من المياه في اليوم، وتحسين منظومة توزيع المياه، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى في تنفيذ المشروع وكل ما يخدم أهالي المنطقة والمقيمين بها.

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