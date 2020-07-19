إنقاذ 60 مريضًا من بتر القدم في «صحة الجوف»

أسهمت عيادات القدم السكري والجروح المزمنة، بصحة الحوف، في إنقاذ «60» مريضًا من بتر القدم، وذلك بعد أن قُدمت الرعاية الطبية والعناية بالجروح من قبل فريق طبي متخصص في وحدات القدم السكري.

وذكرت صحة الجوف أنها عمدت إلى توسيع الخدمات التخصصية في جميع المستشفيات في مجال علاج القدم السكرية والجروح المزمنة.

وأشارت صحة الجوف، إلى أنه جرى إنقاذ 60 حالة -ولله الحمد- كان مقررًا لها بتر للقدم وشفيت -ولله الحمد-، و250 مريضاً يتابعون في وحدة القدم السكري بالجوف، وأشارت بأن جميع المرضى خضعوا للرعاية الطبية والعناية بالجروح المزمنة من قِبَلِ الكوادر الطبية والفنية في وحدات القدم السكري.

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وأبانت صحة الجوف، أن توسيع الخدمات التخصصية في جميع المستشفيات في مجال علاج القدم السكرية والجروح المزمنة يهدف إلى الحد من مكوث المريض فترة طويلة بالمستشفى وإنقاذ المرضى من حالات البتر للقدم السكرية، وتكوين فريق متخصص بكل مستشفى للتعامل مع حالات القدم السكرية والجروح المزمنة، بعد تأهيل كوادر فنية مدرَّبة على كل الأجهزة الحديثة في علاج الجروح المزمنة، إضافة إلى تطوير عيادات الغيارات في كل مستشفى لمواكبة الجديد في علاج الجروح المزمنة.

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