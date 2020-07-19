السعودية اليوم / رئيس وزراء إثيوبيا يؤكد التزام الحكومة بفرض سيادة القانون لضمان سيادة العدالة



أديس أبابا 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

أكد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أبي أحمد، أن الحكومة ستستمر في تقديم الجناة المتورطين في أعمال العنف إلى العدالة والحفاظ على القانون والنظام الدستوري.

وأضاف آبي احمد في بيان له، أن الأحداث التي أعقبت مقتل الفنان المعارض "هاشالوهونديسا" أسفرت عن فقد العديد من الأرواح وتدمير الممتلكات التي تقدر بالملايين في مختلف المدن بإقليم أوروميا والعاصمة أديس أبابا، داعيًا إلى ضرورة الحيطة والحذر من القوى التي تريد التحريض على العنف وتقويض النظام الدستوري، مستفيدين من إثارة النزاعات والصراعات بين مختلف القوى السياسية.

وشدد على ضرورة مواجهة الجناة، مؤكدًا التزام الحكومة أكثر من أي وقت مضى بالتحقيق في من يحرض على النزاعات وفرض سيادة القانون لضمان سيادة العدالة.

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