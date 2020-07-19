

واشنطن 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 74,710 إصابة مؤكدة و 918 حالة وفاة نتيجة فيروس

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,630,587 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 138,782 حالة وفاة.

// انتهى //

02:34ت م

0145



واشنطن 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 74,710 إصابة مؤكدة و 918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,630,587 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 138,782 حالة وفاة.// انتهى //02:34ت م0145

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 74,710 إصابة مؤكدة و 918 وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.