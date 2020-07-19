

نواكشوط 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

أعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية الموريتاني، محمد محمود ولد اعلي محمود، عن تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس "

وأفاد بيان صادر عن المسؤول الصحي، حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 800 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا انه تم تسجيل 126 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 3279 شخصًا.

ولفت إلى تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليصبح عدد المتوفين 153 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في موريتانيا يوم 14 مارس الماضي.

// انتهى //

02:15ت م

0143



نواكشوط 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية الموريتاني، محمد محمود ولد اعلي محمود، عن تسجيل 103 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " خلال الأربع والعشرون ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5813 حالة مؤكدة في البلاد.وأفاد بيان صادر عن المسؤول الصحي، حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في موريتانيا، انه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 800 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا انه تم تسجيل 126 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 3279 شخصًا.ولفت إلى تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، ليصبح عدد المتوفين 153 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور أول إصابة بهذا الوباء في موريتانيا يوم 14 مارس الماضي.// انتهى //02:15ت م0143

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.