شكرا لقرائتكم خبر عن مليون نخلة تنتج 43 ألف طن تمور بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

يستعد مزارعو منطقة الجوف لجني محصول مليون نخلة من التمور، المتوقع بداية موسمه بعد شهر من الآن في عملية تسمى «جداد النخل»، بما يسهم في مجمله في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الأخيرة فإن منطقة الجوف تحتضن 984.048 نخلة، منها 798.649 شجرة مثمرة تنتج ما يزن 43.203 أطنان من التمور، يباع منه 34.045 طنًا.

ووجّه سمو أمير منطقة الجوف بإقامة مهرجان سنوي لتمور الجوف، ليكون نافذة تسويق لمحصول المزارعين، يتخلله العديد من ورش العمل لإثراء معرفة المزارعين وكيفية الاهتمام بالنخلة وتحسين إنتاجها مع ترشيد استهلاك المياه.

وأوضح المزارع عيسى الشريم تنوع أصناف النخيل في «اللقاط» وهي مرحلة لقط التمر الناضج، مشيرًا إلى أن بعض الأنواع تؤكل بعد لقطها واكتمال نضوجها، وهي عادة النخيل ذات الطلع الأصفر، أو يتم حفظها تحت درجات برودة عالية لأوقات طويلة، والبعض يؤكل بعد لقطه ويمكن كنزه في أوعية معدة لذلك بعد «جداده» وهي المرحلة الأخيرة، إذ يُقطع القنو محملًا بالتمر، ومن ثم نشره في الشمس بعد تنقيته من الشوائب فترة ثم يكنز ليصبح صالحًا للاستهلاك لعدة أشهر وربما سنوات وهذه عادة تميز النخلة ذات الطلع الأحمر.