شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 معدات تجرف الأراضي والان نبدء بالتفاصيل
ضبطت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية والمكونة من بلدية غرب الدمام والإدارة العامة للمجاهدين عدد 1 شيول، و7 شاحنات تقوم بتجريف الأراضي ونهل الرمال بغير تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وكانت اللجنة قد ضبطت منذ يومين 2 بوكلين، و3 شاحنات و1 بلدوزر تقوم بتجريف الأراضي ونهل الرمال بغير تصريح.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 8 معدات تجرف الأراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.