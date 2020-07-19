شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 معدات تجرف الأراضي والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة الشرقية والمكونة من بلدية غرب الدمام والإدارة العامة للمجاهدين عدد 1 شيول، و7 شاحنات تقوم بتجريف الأراضي ونهل الرمال بغير تصريح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وكانت اللجنة قد ضبطت منذ يومين 2 بوكلين، و3 شاحنات و1 بلدوزر تقوم بتجريف الأراضي ونهل الرمال بغير تصريح.