شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم 804 مواقع بمشاركة 9 آلاف فرد والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة ضبطت 26 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و61 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد 19» في الأسواق والمراكز التجارية.
وأضاف أن الأمانة أنجزت بمشاركة 9533 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة، تطهير وتعقيم 804 مواقع.
ودعا محمد الصفيان الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.
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