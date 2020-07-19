شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم 804 مواقع بمشاركة 9 آلاف فرد والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أول أمس، 735 جولة رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة بزيارة المنشآت التجارية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى استمرار خطة التطهير والتعقيم التي تقِف عليها منذ بدء الجائحة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن الأمانة ضبطت 26 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و61 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد 19» في الأسواق والمراكز التجارية.

وأضاف أن الأمانة أنجزت بمشاركة 9533 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة، تطهير وتعقيم 804 مواقع.

ودعا محمد الصفيان الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.