شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 4108 م2 نفايات في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية محافظة القطيف خلال شهر نحو 4108 م2 من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر كالأخشاب والأثاث ومخلفات البناء وما شابهها مما يترك في الساحات أو الطرق. وأوضح رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني أن البلدية تبذل كل جهودها وإمكاناتها حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، من خلال رفع كميات كبيرة من الأنقاض والنفايات الصلبة تشمل النفايات ذات الحجم الكبير من مخلفات الأشجار والأثاث والأنقاض ومخلفات البناء والحفريات وغيرها، وذلك وفق خطة العمل لمعالجة التشوه البصري، مشيرا إلى تكثيف متابعة الجهات المخالفة والمتسببة في تشويه الأحياء. وبيَّن أن عمليات الإصحاح البيئي مستمرة، بالإضافة إلى أعمال النظافة العامة بالمحافظة كمعالجة تجمعات المياه عن طريق الرش السطحي بالمبيدات بالإضافة إلى التطهير الجاف والتطهير السائل، وذلك استكمالا لإجراءاتها الاحترازية واستمرارا للجهود، التي تبذلها للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وضمن مبادرة القطاع البلدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع 4108 م2 نفايات في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.