شكرا لقرائتكم خبر عن 750 زيارة تفتيشية على «صناعية الدمام الثانية» والان نبدء بالتفاصيل

رصدت ”الخليج 365”، في جولتها الميدانية، في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، التابعة لـ «مدن»، التزام المنشآت التجارية بالتدابير والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، بالإضافة إلى قلة الحركة داخل المدينة.

وأشار مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي المكلف لـ «مدن» قصي العبدالكريم، إلى تنفيذ أكثر من 750 زيارة للمصانع والمنشآت في المدينة الصناعية، إضافة إلى زيارات مشتركة مع عدة لجان، كلجنة إسكان العمالة، وعدد من الجهات الحكومية، كوزارة الصحة، وزيارات مشتركة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، بهدف توعية العاملين في المصانع الغذائية بأساليب الوقاية، بالإضافة إلى مشاركة وزارة التجارة لزيارة بعض مصانع الأدوية والمعقمات والتأكد من الجاهزية ووفرة المنتج.

وأوضح أن «مدن» تنفذ زيارات ميدانية دورية لسكن العمالة، وذلك للتأكد من تطبيق جميع التدابير والاشترطات الخاصة بالمساكن، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على المنشآت الغذائية، كمنع تقديم الوجبات داخل المطاعم، واقتصار الخدمة على الطلبات الخارجية. إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية للتأكد من الالتزام بالممارسات الصحية داخل المنشآت التجارية، كتوفير المعقمات والمطهرات، وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات للمصانع ذات الكثافة العمالية، للتأكد من التزامها بالتدابير الاحترازية.

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وأكد أنه يتم تنفيذ زيارات بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، بهدف توعية العاملين في المصانع الغذائية بأساليب الوقاية، ومشاركة فرع وزارة التجارة لزيارة بعض مصانع الأدوية، والتأكد من الجاهزية ووفرة المنتج.

وأضاف العبدالكريم إنه خلال فترة جائحة «كورونا»، كان هناك تركيز على تطبيق المنشآت الغذائية، كالمطاعم والسوبرماركت للإجراءات الاحترازية، والتأكيد على أهمية التباعد الجسدي، والتركيز على تصحيح وضع سكن العمالة، وتطبيق الاشتراطات الصحية للسكن، وتمت مخالفة عدد من المنشآت السكنية والتجارية، لوجود التكدس، أو لعدم توفير معقمات، أو نقاط فرز لكشف الحرارة.

وبين أنه في حال تم ضبط المخالفات، يتم إشعار العميل، وإعطاؤه فترة زمنية للتصحيح، ثم زيارة متابعة للتأكد من التصحيح، موضحا أنه قد تم إغلاق بعض المنشآت المخالفة، لعدم التزامها بالاشتراطات المطلوبة.