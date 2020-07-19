شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت مخالفة للاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة صحة البيئة التابعة لبلدية شرق الدمام ، 257 جولة تفتيشية، تم خلالها إغلاق 5 منشآت، وإتلاف 20 كجم، إضافة إلى إصدار 165 مخالفة للتدابير الصحية.

وعززت البلدية حملاتها لمعالجة مظاهر التشوه البصري، مبينة أنها عالجت 2090 مترا مربعا من حفر ومواقع هبوط في الشوارع خلال أسبوع.

وكثفت إدارة الاستثمار التابعة للبلدية جهودها في تحسين المشهد الحضري عبر تصحيح أوضاع اللوحات الإعلانية لمعالجة مظاهر التشوه البصري.