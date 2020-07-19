شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت مخالفة للاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل
وعززت البلدية حملاتها لمعالجة مظاهر التشوه البصري، مبينة أنها عالجت 2090 مترا مربعا من حفر ومواقع هبوط في الشوارع خلال أسبوع.
وكثفت إدارة الاستثمار التابعة للبلدية جهودها في تحسين المشهد الحضري عبر تصحيح أوضاع اللوحات الإعلانية لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 5 منشآت مخالفة للاشتراطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.