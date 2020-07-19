شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 ساعة تدريبية في 28 مجالا للمعلمين والان نبدء بالتفاصيل
وقال المشرف العام على المركز د. أحمد الجهيمي، إن الخدمات التدريبية في المرحلتين الأولى والثانية غطت جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتم تدريب أكثر من 340 ألف متدرب ومتدربة، من خلال 1500 برنامج تدريبي عن بعد عبر منصة التطوير المهني، ومبادرات إدارات التدريب المختلفة، وبالشراكة مع 9 جامعات سعودية، إضافة لبرامج التوعية والتثقيف والبرامج التطوعية.
وذكر المتخصص في التدريب والتعليم د. زيد الخمشي أن الظروف الاستثنائية جاءت بخيارات أكثر تنوعا مع إقرار التدريب عن بعد واعتماد شهاداته في الوزارة، والإقبال الكبير على التدريب يؤكد حرص شاغلي الوظائف التعليمية على تطوير أدائهم المهني، خصوصا مع نجاح الوزارة في استقطاب عدد من المدربين والمدربات.
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