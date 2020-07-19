شكرا لقرائتكم خبر عن 150 % زيادة بسعة «عناية» القطيف المركزي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت أن قسم العناية المركزة كان يعمل بسعة 20 سريرا، إلا أن الوضع اختلف مع ظهور كورونا وتعيين المستشفى كمركز للمصابين بـ«كوفيد 19»، مبينة أن الحالة الأولى دخلت المستشفى في مارس الماضي وبدأت الأعداد في التزايد إلى 13 حالة في شهري مارس - أبريل، بحيث تجاوزت 50 % من السعة الاستيعابية لقسم العناية المركزة.
وأشارت إلى أن ارتفاع أعداد الحالات دفع لزيادة السعة السريرية في قسم العناية المركزة بشكل كبير، مبينة أن إدارة المستشفى قامت بزيادة السعة السريرية خلال شهري أبريل- مايو، ليصل عدد الأسرة إلى 52 سريرا.
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