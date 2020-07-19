شكرا لقرائتكم خبر عن حماية النسيج المجتمعي في «إثنينية الحوار» غدا والان نبدء بالتفاصيل

يناقش مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، في الثامنة من مساء غد الإثنين، من خلال «إثنينية الحوار»، «التعايش وحماية النسيج المجتمعي».

يتناول اللقاء مفهوم الاعتدال والوسطية والتعايش، والتفاعل الإيجابي بين شرائح المجتمع، والتعايش في القرآن والسنة النبوية، وضرورات التعايش المجتمعي ومقوماته.

كما يتناول التجارب المحلية والدولية في التعايش، وتعزيز مهارات الحوار، والتأثير المباشر على تعايش شرائح المجتمع، ودور المجتمع والإعلام في تعزيز السلم والتعايش.

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يشارك في المناقشات كل من الدكتور سعود المصيبيح، والدكتور زيد الفضيل، ورئيس أدبي نجران سعيد آل مرضمة.

ويأتي اللقاء الذي سيديره مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في المنطقة الشرقية الدكتور خالد البديوي، استمرارًا لجهود المركز للأعمال والأنشطة والفعاليات والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وآثارها وكيفية إداراتها على جميع المستويات تحقيقًا لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.

وتُعد «إثنينية الحوار» إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وتنفذ كل أسبوع، وهي عبارة عن منصة لتناول مختلف القضايا، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار، والتلاحم الوطني.