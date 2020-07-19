شكرا لقرائتكم خبر عن «تلاقي» 968 خريجا بالدراسات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

نظم مركز الخريجين والتنمية المهنية «تلاقي» عن بعد لقاء خريجي كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل بجامع الإمام عبدالرحمن بن فيصل، شارك فيه 968 خريجا.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي ضرورة استغلال الظروف الحالية، مبينا أن «الجائحة» كانت سببا في تفعيل الاجتماعات عن بعد، منوها بما بذلته الدولة من جهود كبيرة وجبارة في سبيل الحفاظ على المواطنين والمقيمين.

وعرضت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية د. أماني البحر، المهام التي يؤديها مركز الخريجين والتنمية المهنية، ومنها «بطاقة الخريج وأهميتها الكبيرة بعد التخرج، الخريج البارز، لقاءات تلاقي، الدورات التدريبية -ويقدم المركز 200 دورة تدريبية في الفصل الواحد-، الاستشارات المهنية».