شكرا لقرائتكم خبر عن «تلاقي» 968 خريجا بالدراسات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. عبدالله القاضي ضرورة استغلال الظروف الحالية، مبينا أن «الجائحة» كانت سببا في تفعيل الاجتماعات عن بعد، منوها بما بذلته الدولة من جهود كبيرة وجبارة في سبيل الحفاظ على المواطنين والمقيمين.
وعرضت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية د. أماني البحر، المهام التي يؤديها مركز الخريجين والتنمية المهنية، ومنها «بطاقة الخريج وأهميتها الكبيرة بعد التخرج، الخريج البارز، لقاءات تلاقي، الدورات التدريبية -ويقدم المركز 200 دورة تدريبية في الفصل الواحد-، الاستشارات المهنية».
كانت هذه تفاصيل خبر «تلاقي» 968 خريجا بالدراسات الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.