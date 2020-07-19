شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراكز توجيهية لحجاج البيت الحرام والان نبدء بالتفاصيل

أنهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استعداداتها لحج هذا العام «الاستثنائي» بما يتوافق مع قرار حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من إقامة الشعائر بأعداد محدودة للراغبين من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم حرصا على سلامة الحجاج.

وأوضح الرئيس العام للهيئة الشيخ د. عبدالرحمن السند، أن قرار الدولة الحكيم بإقامة شعيرة الحج مع إجراءات تنظيمية تهدف لسلامة ضيوف الرحمن، جاء محققا للمصالح الشرعية، وحرصا من الدولة، على تمكين الراغبين في الحج، ولكن بأعداد محدودة، مؤكدا أن الرئاسة العامة استعدت بخطة استثنائية تتوافق مع الوضع الراهن حرصا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، تتضمن تجهيز ثلاثة مراكز توجيهية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل من مركز جبل عرفة، مركز مقبرة المعلاة، ومركز مكتبة مكة المكرمة التوجيهي.

وأعدت الرئاسة العديد من البرامج التوعوية والمبادرات الرقمية والشاشات والأجهزة التفاعلية الحديثة، والتي تعمل على مدار الساعة، ليمكن للمستفيد من خلالها تصفح المواد التوعوية الصوتية والمرئية والمقروءة بعدة لغات، كما يتم البث من خلال تقنية WiFi للوصول لكافة محتوى الشاشة، وبمساحة انتشار تزيد على 100 متر مكعب في الأماكن الداخلية، كما تصل لأكثر من ٣٦٠م في الأماكن المفتوحة، حرصا على تطبيق الاحترازات الوقائية بالتباعد الجسدي، وتمكن المستفيد من تصفح المحتوى وتحميله في هاتفه بشكل سريع دون الحاجة لتوافر الإنترنت، حيث تحتوي الشاشات التوعوية على مواد صوتية ومرئية وكتب توعوية على مدار الساعة.