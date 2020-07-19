شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف لـ«إعادة ابتكار تجربة المستفيد» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين، مؤخرا محاضرة «إعادة ابتكار تجربة المستفيد»، من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية وبمتابعة مباشرة من رئيس لجنة المشروع الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، ويواصل فريق الدعم الاستشاري سلسلة محاضراته وبرامجه التدريبية عن «بعد» من مقر المشروع بالدمام، وذلك في إطار الدور البارز والحيوي الذي يلعبه المشروع كشريك إستراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة لرفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة.

برامج تدريبية

وأوضح الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، أن المحاضرة نفذت بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين، مبينا أن ما يقدمه المشروع من محاضرات وبرامج تدريبية، يستهدف الرفع من مهارات الموظفين بالأجهزة الحكومية بالمنطقة بشكلٍ عام ومقدمي الخدمة بشكلٍ خاص، وتسليط الضوء على أهمية ونشأة تجربة المستفيد، والوقوف على منهجية تصميمها، إضافة للتعريف عن قرب على أدوات تطوير الخدمات، وصولا لاستعراض محور خاص بتحقيق وتجاوز توقعات المستفيد من خلال رسم خارطة تتتبع رحلته، والوقوف على تحليل أنماط شخصيته وتلمس أفكاره وأمانيه تجاه الخدمة، وصولا لنشر ثقافة تجربة المستفيد بين أوساط مقدمي الخدمة في المنظمة.

معرفة منهجية

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وأضاف أن المشروع يعزز حزمة من المهارات لدى مقدمي الخدمات، من خلال إلمامهم بعدة معارف منها: أهمية تجربة المستفيد، إضافة لمعرفة علاقة تجربة المستفيد برضا المستفيد، كذلك معرفة منهجية إعادة ابتكار تجربة المستفيد، وصولا لكيفية تجاوز توقعات المستفيد.

دعم ومتابعة

وقدم رئيس لجنة المشروع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، الشكر الوافر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع -حفظهما الله-، على دعمهما الكبير، ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع مما كان له بالغ الأثر في توفير كافة عوامل النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله.