شكرا لقرائتكم خبر عن 169 قاعدة معلومات عالمية في «المكتبة الرقمية» والان نبدء بالتفاصيل

تتيح المكتبة الرقمية السعودية بوزارة التعليم مصادر المعرفة الرقمية بمختلف أشكالها المتنوعة؛ لخدمة الباحثين والمهتمين من منسوبي الجامعات الحكومية والأهلية، والمعلمين والمعلمات، والطلبة المبتَعثين، والجهات الأخرى المشتركة في خدمات المكتبة، فيما بلغ عدد الجهات المستفيدة من التجمع المعلوماتي أكثر من 65 جهة.

وتسعى المكتبة لتصبح مركزاً للشراء الموحد لمصادر المعرفة الرقمية على المستوى الوطني؛ بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز الجودة للوصول لمجتمع معرفي مزدهر، باعتبارها أضخم تجمع لمصادر المعرفة الرقمية في الشرق الأوسط من حيث حجم ونوع المصادر التي تحتضنها، حيث تحتوي على 169 قاعدة معلومات عالمية وعربية تغطي مختلف التخصصات الأكاديمية، مشتملةً على أكثرمن 446 ألف كتاب رقمي، و60 ألف مجلة علمية، وما يقرب من 7 ملايين ورقة من أوراق البحوث والمؤتمرات، وأكثر من خمسة ملايين رسالات جامعية، وما يتجاوز ثلاثة ملايين تقرير علمي، إضافة إلى أكثر من 461 ألف من الوسائط المتعددة التي تشتمل على الصور والأفلام العلمية في مختلف التخصصات، إضافة إلى 12 مليون مادة علمية في الأصول المعلوماتية التي تمتلكها المكتبة.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى وجود أكثر من مليونين وربع المليون مستفيد مما توفره المكتبة من مصادر ومحتويات، كما تؤكد إستراتيجيات المكتبة على وجود عناصر الاستمرار في توفير هذه المصادر المعرفية الرقمية، من خلال المتابعة المستمرة، وآليات العمل الرقمي، وطرح المنافسات طويلة المدى.

وحققت المكتبة العديد من الإنجازات وحصلت على العديد من الجوائز، بينها جائزة الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات «اعلم» للمشاريع المتميزة على مستوى العالم العربي عام 2010م، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2018، وجائزة المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS 2019.