شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الشرعي يؤجل تسليم جثامين «جريمة الشعبة» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر لـ«اليوم»، عن تأجيل تسليم جثث ضحايا جريمة «الشعبة»، التي أسفرت عن مقتل 4 فتيات نحرا، وإعدام شقيقهن، لحين اكتمال إجراءات الفحص الشرعي والإجراءات الجنائية الخاصة بالقضية.

جثامين الضحايا

وأوضحت المصادر أن الأسرة كانت قد بدأت في إجراءات استلام الجثامين، إلا أنه تقرر تأجيل التسليم إلى وقت لاحق، لحين اكتمال الفحص والتحقيقات الأولية، مشيرا إلى أن جثث الضحايا ستدفن في المقبرة الشمالية بالقرية والمجاورة لمنزل الأسرة المكلومة.

وفي الوقت ذاته، نفت عائلة الضحايا كافة الشائعات التي يتداولها بعض الأهالي، ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القضية في يد الجهات الأمنية التي تولت التحقيق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أي تصريحات موثوقة تتعلق بملابسات الجريمة.

مباشرة التحقيق

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء تباشر التحقيق في الحادثة، مشيرا إلى استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.

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وقال أحد أفراد العائلة المكلومة «يوسف الفرج»، إننا فجعنا بهذا المصاب الجلل كما فجعت اللدة كلها بمقتل 5 شباب من العائلة مرة واحدة، مشيرا إلى أن هذا الحادث المؤلم صدم الأحساء قاطبة كما عم المملكة.

رحيل غامض

وأكد لـ«اليوم»، أن رحيلهم بهذا الشكل الصادم، لا يزال غامضا، والقضية الآن لدى الجهات الأمنية لكشف ملابسات الحادث، مقدما الشكر لكل من وقف وواسى في هذا المصاب. وأضاف أحد أفراد العائلة، إنهم يجهلون، حتى الآن، تفاصيل الحادث، مشيرا إلى أن ملابسات تفاصيل القضية لا تزال غامضة والجهات الأمنية تعمل بشكل متواصل لفك لغز الجريمة.

شائعات باطلة

وشدد على أن جميع الشائعات التي روجت، منذ الإعلان عن الحادث، باطلة ولا صحة لها، مشيرا إلى أنه لا يعتد بأي تفاصيل إلا من الجهات الأمنية فقط. وأضاف إن أسرة «الفرج» المكلومة معروفة في «الشعبة» بالطيبة والهدوء، كما أن والد الضحايا ووالدتهم، معروفان بكرم الأخلاق والسمعة الطيبة، لكن ما حدث هو قضاء الله وقدره. وجدد تأكيده بأن الجهات الأمنية، هي الوحيدة، صاحبة الحق في إصدار أي تصريحات متعلقة بالجريمة، وكشف الملابسات، سائلا الله تعالى الصبر والسلوان في مصابهم.