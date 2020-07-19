شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من كورونا يواصل تغلبه على الإصابات بـ 492 حالة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مؤشر التعافي من فيروس كورونا المستجد ارتفاعه مقابل الإصابات بواقع 492 حالة، وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2565 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد «COVID 19» ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة، 248 ألفا و416 حالة، من بينها 51 ألفا و751 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2182 حالة حرجة، كما تم تسجيل 3057 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 194 ألفا و218 حالة.

وأوضحت الصحة أن حالات الإصابات الجديدة منها 39 % لإناث، و61 % لذكور، وكبار السن 6 %، و10 % لأطفال، و84 % نسبة البالغين، فيما بلغ عدد الوفيات 2447 حالة، بإضافة 40 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى إجراء 62 ألفا و623 فحصا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات المرض، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.