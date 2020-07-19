شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة المحتوى الإعلامي في جامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الإعلام والاتصال ضمن مشروع «مبادرون»، برنامجًا بعنوان «صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي»، قدمه المحاضر بقسم الإعلام والاتصال بالجامعة محمد حريصي.

وأشار رئيس قسم الإعلام والاتصال بالجامعة د. علي القرني إلى أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة ممثلة في قسم الإعلام والاتصال وتستهدف طلاب وطالبات الإعلام والمهتمين بالإعلام والعلاقات العامة وجميع شرائح المجتمع.

وتناول البرنامج الذي أداره طالب قسم الإعلام والاتصال مداوي الأحمري عددًا من المحاور، كان أبرزها التعريف بالمحتوى الإعلامي وصفات صانع المحتوى وعناصر وأهداف المحتوى ومراحل التخطيط والتنفيذ لصناعة المحتوى، وموضوعات المحتوى الإعلامي، وكيفية تحليل منصات التواصل الاجتماعي، واستخدامات منصات التواصل الاجتماعي، وصناعة الهوية الإعلامية.