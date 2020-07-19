شكرا لقرائتكم خبر عن نقل اليمنيين العالقين في المهرة إلى سقطرى والان نبدء بالتفاصيل
وأقلعت الطائرة الساعة الثامنة والنصف صباحا، وعلى متنها 113 راكبا ضمن الدفعة الثانية، بعد أن قامت القوات المشتركة بتأمين الناقل الجوي لنقلهم على متن الخطوط الجوية اليمنية إلى جزيرة سقطرى.
وأشرف على عملية نقل الركاب العالقين قائد قوات الواجب في المهرة، بحضور محافظ محافظة المهرة ورئيس المجلس العام لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة الشيخ عبدالله آل عفرار ومدير مطار الغيضة م. نويجع سعد مباركين هذه المبادرة، التي قدمها التحالف.
وثمن رئيس المجلس الأعلى لأبناء محافظتي سقطرى والمهرة السلطان عبدالله آل عفرار استجابة التحالف بقيادة المملكة لمطلب أبناء سقطرى بتوفير طائرات لنقل المواطنين من محافظة المهرة إلى جزيرة سقطرى، الذين علقوا بسبب حالة الهيجان في البحر مما قد يؤدي إلى غرق السفن والزوارق المخصصة لنقلهم.
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