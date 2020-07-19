شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يطمئن «هاتفيا» على صحة أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالا هاتفيا، أمس، بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعيا الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.