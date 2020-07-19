شكرا لقرائتكم خبر عن 5154 خدمة أطراف صناعية لأبناء الشعب اليمني بمأرب والان نبدء بالتفاصيل
وأسهم المشروع بالفترة من 1/1/2020م إلى 30/6/2020، في توفير الرعاية لأكثر من 2862 مستفيداً من خلال 5154 خدمة متنوعة تضمّنت: تركيب الأطراف، وإعادة التأهيل الفني والجسدي، والعلاج الطبيعي، إضافة إلى تشغيل وتدريب الكوادر اليمنية الشابة وتأهيلهم للعمل بالمشروع.
وعمل كادر المشروع بمتابعة وإشراف من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الأشهر الستّة الماضية بشكل جماعي ومتكامل دون تمييز، تخللها مواقف يصعب السيطرة عليها.
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