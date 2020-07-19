شكرا لقرائتكم خبر عن 5154 خدمة أطراف صناعية لأبناء الشعب اليمني بمأرب والان نبدء بالتفاصيل

يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنفيذ العديد من المشروعات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب اليمني لتخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بها بلادهم، وأحدها مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية في محافظة مأرب وتطويره، الذي حقق نجاحًا منذ انطلاقه في ديسمبر 2019 حتى يومنا هذا؛ وما زال يزرع الأمل ويرسم البسمة على وجوه المستفيدين بإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية من خلال الخدمات المتنوعة التي يقدمها.

وأسهم المشروع بالفترة من 1/‏1/‏2020م إلى 30/‏6/‏2020، في توفير الرعاية لأكثر من 2862 مستفيداً من خلال 5154 خدمة متنوعة تضمّنت: تركيب الأطراف، وإعادة التأهيل الفني والجسدي، والعلاج الطبيعي، إضافة إلى تشغيل وتدريب الكوادر اليمنية الشابة وتأهيلهم للعمل بالمشروع.

وعمل كادر المشروع بمتابعة وإشراف من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الأشهر الستّة الماضية بشكل جماعي ومتكامل دون تمييز، تخللها مواقف يصعب السيطرة عليها.