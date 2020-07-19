شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع مجتمعي لمشروع حماية المؤشرات الجغرافية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة أن المؤشر الجغرافي يعزز من القدرة التنافسية والتسويقية لهذه المنتجات في الأسواق.
ودعت عموم المهتمين لإبداء الرأي بشأن «مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية» وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل 23 / 7 / 2020، وذلك بإرسالها عبر بريد الهيئة الرسمي مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.
وقامت الهيئة بالتوعية بالمؤشرات الجغرافية، التي تعد أحد مجالات الملكية الفكرية، إذّ تعرف المؤشرات الجغرافية بأنها إشارة توضع على المنتجات التي لها منشأ جغرافي محدد وصفات أو سمعة تنسب إلى منشئها وتختلف المؤشرات الجغرافية لعدة أنواع تتمثل في المنتجات الزراعية والغذائية والحِرف اليدوية والمنتجات الصناعية.
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