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استطلاع مجتمعي لمشروع حماية المؤشرات الجغرافية

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حصرت الهيئة للملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة قائمة بالمنتجات الزراعية والغذائية والحِرف اليدوية والمنتجات الصناعية الوطنية التي يمكن تسجيلها كمؤشر جغرافي، وتسعى إلى توفير الحماية الكاملة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، ومنع استغلال الأشخاص غير المصرح لهم، لشهرة المنتجات المحلية التي تشتهر بها مناطق المملكة كمؤشرات جغرافية لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها، وتعد المملكة منشأها الجغرافي الأصلي، إضافة لمنع تقليد أو تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه السلع.

وأوضحت الهيئة أن المؤشر الجغرافي يعزز من القدرة التنافسية والتسويقية لهذه المنتجات في الأسواق.

ودعت عموم المهتمين لإبداء الرأي بشأن «مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية» وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل 23 / 7 / 2020، وذلك بإرسالها عبر بريد الهيئة الرسمي مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.

وقامت الهيئة بالتوعية بالمؤشرات الجغرافية، التي تعد أحد مجالات الملكية الفكرية، إذّ تعرف المؤشرات الجغرافية بأنها إشارة توضع على المنتجات التي لها منشأ جغرافي محدد وصفات أو سمعة تنسب إلى منشئها وتختلف المؤشرات الجغرافية لعدة أنواع تتمثل في المنتجات الزراعية والغذائية والحِرف اليدوية والمنتجات الصناعية.

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