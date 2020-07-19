شكرا لقرائتكم خبر عن 1687 مراجعا لعيادات الأمراض الوبائية بحجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 9 - 15 يوليو الجاري ، في قسم التسجيل والفرز 397 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 80 شخصًا، وعيادة التنويم 20 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 397 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 390 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وصرفت الأدوية لـ 400 مريض، فيما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.

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