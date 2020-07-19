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محمد بن مسعود - الدمام - شبت النيران عصر أمس ببعض الأشجار والحشائش بالقفعة شرق النماص. وقالت مصادر "الخليج 365" إن الحريق تمت السيطرة عليه من قِبل رجال الدفاع المدني، قبل أن ينتشر، فيما لم يتم تحديد السبب في نشوبه أو تسمية المتسبب.
يُذكر أن الحرائق شبت خلال أيام قليلة وشبه متتالية في عددٍ من الجبال بمنطقة عسير؛ بينها جبل ضرم التابع لمركز تهامة بللسمر وبللحمر وجبال بمحافظة رجال ألمع، وعدد من المواقع بجبال السروات. حريق الدفاع المدني النماص
شاهد .. النيران تشب مجددًا بـ"قفعة النماص" والدفاع المدني يسيطرمحمد طيران الخليج 365 2020-07-19
شبت النيران عصر أمس ببعض الأشجار والحشائش بالقفعة شرق النماص. وقالت مصادر "الخليج 365" إن الحريق تمت السيطرة عليه من قِبل رجال الدفاع المدني، قبل أن ينتشر، فيما لم يتم تحديد السبب في نشوبه أو تسمية المتسبب.
يُذكر أن الحرائق شبت خلال أيام قليلة وشبه متتالية في عددٍ من الجبال بمنطقة عسير؛ بينها جبل ضرم التابع لمركز تهامة بللسمر وبللحمر وجبال بمحافظة رجال ألمع، وعدد من المواقع بجبال السروات.
19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
12:48 AM
شبت النيران عصر أمس ببعض الأشجار والحشائش بالقفعة شرق النماص. وقالت مصادر "الخليج 365" إن الحريق تمت السيطرة عليه من قِبل رجال الدفاع المدني، قبل أن ينتشر، فيما لم يتم تحديد السبب في نشوبه أو تسمية المتسبب.
يُذكر أن الحرائق شبت خلال أيام قليلة وشبه متتالية في عددٍ من الجبال بمنطقة عسير؛ بينها جبل ضرم التابع لمركز تهامة بللسمر وبللحمر وجبال بمحافظة رجال ألمع، وعدد من المواقع بجبال السروات.
، شاهد .. النيران تشب مجددًا بـ"قفعة النماص" والدفاع المدني يسيطر ،
المصدر : الخليج 365
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