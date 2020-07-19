مؤسسة التقاعد في تقريرها السنوي: خدمنا 1,2 مليون عميل خلال عام

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد تقريرها الإحصائي السنوي للعام المالي 2019م، الذي قدم عرضًا مفصلًا عن أهم الإحصائيات المتعلقة بالمتقاعدين والمستفيدين عن المتوفين منهم.

وشمل التقرير كذلك إنجازات المؤسسة خلال العام المالي 2019م، مدعومًا باستعراض موثق بالأرقام وتصاميم الإنفوجرافيك لأعمالها وبرامجها المختلفة، لخدمة أكثر من1,2 مليون عميل منهم 697 ألف متقاعد وأكثر من 520 ألف مستفيد عن 248 ألف متقاعد متوفى.

وبيَّن التقرير أن المؤسسة واصلت جهودها لتنفيذ استراتيجية 2022 التي تضمنت 6 أهداف استراتيجية من أبرزها تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين؛ حيث اشتملت الخطة على 30 مبادرة و78 مشروعًا استراتيجيًّا تستهدف تعزيز قدرات المؤسسة وتطوير خدماتها، كما أنجزت المؤسسة خلال عام 2019م 79% من استراتيجيتها، وشهدت المؤسسة اعتماد هيكل تنظيمي جديد بناء على استراتيجيتها 2022؛ وذلك بما يتوافق مع أفضل التجارب في المؤسسات المحلية والدولية.

وأبرز التقرير سياسة الاستثمار لدى المؤسسة، واعتمادها على سياسـات اسـتثمارية طويلـة الأجـل، بمـا يسـاهم فـي تحقيـق عوائـد مجديـة علـى الاسـتثمار ضمـن مسـتويات مخاطـر مقبولـة، تضمـن الحفـاظ علـى القيمـة الحقيقيـة التقاعدية للمتقاعدين والمشتركين حاليًّا في نظام التقاعد.

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وأشار التقرير إلى أن المؤسسة قد عمدت خلال الأعوام الماضية إلى إحلال التقنية في متابعة الأعمال ومراقبة المخاطر ومتابعة جميع قطاعات المؤسسة بدقة وسرعة؛ حيث قدمت مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة للمستفيدين من خدماتها من أجل تحويل جميع المعاملات الورقية إلى معاملات إلكترونية، وشرعت المؤسسة في تنفيذ العديد من المنصات لتقييم مستوى رضا العملاء من خلال برنامج خاص بالاستبانات يعمل على استقصاء آراء العملاء حول الخدمات المقدمة، بما يحقق مبدأ الشفافية في توضيح التصور العام حول الخدمات.

كما عملت المؤسسة على تطويــر إجــراءات ســير العمــل؛ وذلــك مــن خــلال الربــط الآلــي والتكامــل مــع الجهــات ذات العلاقة؛ حيــث ربطت آليــًّا مــع 6 جهات حكومية و3 جهات خاصة خلال عام 2019م، كما تحدث التقرير عن برنامج مساكن ومراحل تطوراته والمستفيدين من البرنامج.

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