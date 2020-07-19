مشاركة تطوعية في نقاط الفرز بمنتزه الفراشة

وسط حضور مميز
حرص فريق التطوع بمحافظة المندق بمنطقة الباحة، على المشاركة في نقاط الفرز بمنتزه الفراشة، وقد قاموا بدورهم بشكل مميز، خاصة مع التزامهم باتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
وقد تم أخذ العلامات الحيوية لأكثر من 450 شخصًا.
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