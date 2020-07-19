تدابير طبية وإجراءات احترازية ومتابعة مستمرة.. تجهيزات خاصة للحج هذا العام

علمت «عاجل» من مصادرها، أن وزارة الحج والعمرة اشترطت على الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، الذين صدر لهم تصريح الموافقة، الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام قبل المغادرة إلى مكة المكرمة تبدأ من اليوم حتى الثالث من شهر ذي الحجة بحسب تعليمات وزارة الصحة.

كما بدأت وزارة الصحة تتواصل مع الحجاج المرشحين وتزور منازلهم للفحص الطبي وإجراء مسحة طبية والتطعيم ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية وتزويد الحجاج بإسورة «تطمن» الذكية.

وأوضحت المصادر لـ«عاجل» أنه بعد وصول الحجاج الراغبين في الحج إلى مكة المكرمة، سيخضع كافة الحجاج لحجر لمدة 4 أيام تبدأ من فجر يوم 4 ذي الحجة حتى فجر 8 ذي الحجة، وسيكون آخر موعد لدخول الحجر قبل صلاة الظهر يوم 4 ذي الحجة.

وكشفت المصادر عن أن جميع الحجاج سيقومون بالإحرام من الطائف من ميقات السيل الكبير (قرن المنازل) في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وستكون الإحرامات الطبية مؤمنة، ثم سيتوجهون إلى مقر الإقامة في مشعر منى في أبراج منى.

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ونوهت المصادر بأن قائمة الحج النهائية سيتم اعتمادها بعد اجتياز المسحة الطبية الأخيرة والحصول على موافقة الجهات المختصة.

بدورها، طلبت الوزارة من كافة الحجاج الحصول على العنوان الوطني ليتم إرسال حقائب الحج التي تحتوي على إحرام طبي، ودليل إجرائي لبرنامج الحج، وكتيب صفة الحج، وحقيبة وثائق صغيرة، وحقيبة أخرى تحتوي على أدوات عناية شخصية ومعقمات، وأكياس الحصى، وكتيب، وهدية، وحقيبة ثالثة تحتوي على سجادة ومظلة وحصى مزدلفة، وحذاء وشاحن للهاتف وإحرام بديل.

كما خصصت وزارة الحج والعمرة مشرفًا لكل ٢٠ حاجًّا، وحافلة مخصصة لهم طوال فترة الحج، وأنشأت مجموعة في تطبيق «واتساب» للتواصل وخدمتهم وإرسال التعليمات والتجاوب مع الاستفسارات.

وكانت وزارة الحج قد دعت، أمس، المرشحين لأداء الحج بالدخول على منصة التقديم الإلكترونية (المسار الإلكتروني لحجاج الداخل) التابعة للوزارة لتقديم طلب إصدار تصريح الحج خلال الفترة من « 27–30» ذي القعدة الجاري. وإذا لم يتم تقديم طلب إصدار التصريح سيعتبر تنازلًا عن الحج، وأهابت بالحجاج التعاون في تطبيق التعليمات لأجل صحتهم وسلامتهم، وإنجاح خطة الحج لهذا العام.